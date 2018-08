Slovenska plavalna reprezentanca se po končanem državnem prvenstvu odpravlja na novo misijo, saj se v Glasgowu v petek začenja evropsko prvenstvo. Normo za nastop je doseglo osem članov reprezentance, slovenska ekipa pa v povprečju šteje le 20 let.

Najstarejši članici odprave sta Tjaša Oder in Tjaša Vozel s 24 leti, najmlajša Katja Fain pa ima zgolj 16 let. Druge potnice so še Tina Čelik, Neža Klančar in Janja Šegel, Peter John Stevens pa je edini slovenski tekmovalec v moški konkurenci. Sedmerica bo tekmovala na krajših razdaljah, Špela Perše pa bo visoko uvrstitev iskala v daljinskem plavanju. Kot pravi selektor Gorazd Podržavnik, na prvenstvo odhajajo s tihimi željami: »Cilj je, da se uvrstijo med najboljših 16, vsak nadaljnji korak bo že presežek.« Razlog za skrivnostne napovedi se skriva v spremembah, ki so jih doletele: »Prišlo je do menjave generacij, zato so tokrat pričakovanja nekoliko nižja. Mladim prvenstvo predstavlja dodaten izziv in motivacijo, da se izkažejo, v prvi vrsti pa je prvenstvo namenjeno nabiranju dragocenih izkušenj.«

Po selektorjevih besedah največ upov polagajo v Petra Johna Stevensa v disciplini 50 metrov prsno, v kateri je leta 2016 že razveselil slovenske navijače, ko je postal svetovni in evropski podprvak. Na vrhunec letošnje sezone odhaja tudi z dobro popotnico s sredozemskih iger, kjer je kljub težavam s časovnim premikom osvojil bronasto kolajno. Med tekmovalkami največ pričakujejo od Tjaše Oder v disciplini 1500 metrov prosto, v kateri je na prejšnjem prvenstvu postavila nov državni rekord in dosegla nehvaležno 4. mesto. Več sreče je imela na 800 metrov mešano, kjer je osvojila bron.

Na vprašanje o morebitnih poškodbah ali težavah je selektor z olajšanjem odvrnil: »Moramo potrkati, da do zdaj še nismo imeli kakršnih koli težav s poškodbami, in upamo, da bo tako tudi ostalo.« Na prvenstvo pa ne potuje ena najboljših slovenskih plavalk vseh časov Anja Klinar. Kljub doseženi normi je nastop na prvenstvu odpovedala, saj se ne počuti povsem pripravljena, da bi lahko posegla po vrhunskih rezultatih. Za njo je naporna sezona, med katero je ostala tudi brez svojega dolgoletnega trenerja.