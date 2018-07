Odbor vlade za gospodarstvo je pred kratkim odločil, da se bo za več kot dvajset odstotkov povišalo financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti v okviru projekta stabilnega in kompetitivnega financiranja raziskovalne dejavnosti. S tem vlada izpolnjuje svoje zaveze do znanstvenikov, ki jih je dala ob ostrem protestiranju udeležencev shoda za znanost. Z aktualnim povečanjem bo znanstvenikom dostopnih 3,7 milijona evrov več. »Tako bo zagotovljeno nemoteno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti do konca letošnjega leta, ko se omenjeni projekt zaključi,« so sporočili iz