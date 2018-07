Osebno vidim rešitev v novi vladi. Ta mora takoj sprejeti zakon o prepovedi poveličevanja kolaboracije, postavljanja in obnavljanja spomenikov kolaborantom in prirejanja različnih slovesnosti njim v čast in brezpogojno ukiniti Študijski center za narodno spravo, ki ga je točno pred desetimi leti ustanovila Janševa vlada. Vsem dobro znano, s kakšnim namenom in s čigavim blagoslovom. Imeli bodo, vsaj upam in si želim, večino v DZ in ni razloga za odlaganje.

Nedeljski intervju dveh »strokovnjakov« s področja polpretekle zgodovine, kot sta jo predstavila omenjena komedijanta, ki sicer zasedata lepe položaje in s tem dobivata tudi lepe državne plače, je bil poln sarkazma, s posmehom in z načinom sta po svoje interpretirala svojo »resnico« in sovraštvo do partizanskega boja, pa do bivšega predsednika Tita in vsega, kar je povezano z NOB. S tem sta med drugim podala tudi primeren odgovor na postavljeno vprašanje – kako postaneš klovn?

Srečko Križanec, Štore