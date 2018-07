Sprenevedanje v polni meri

Najbrž nisem edini, ki je bil v zvezi s famozno oddajo Intervju z Jožetom Možino in sogovornikom Jožetom Dežmanom na RTVS ogorčen dvakrat. Prvič nad samo oddajo, ki je škandal brez primere in so jo ustrezno obsodili vsi, ki jim je kaj do resnice in strpnega dialoga. Drugič pa nad odgovorom generalnega direktorja RTV Slovenija, objavljenega v Dnevniku 28. julija. V njem se spoštovani direktor Kadunc glede famozne Možinove oddaje spreneveda do neokusnosti. Najprej poučuje, kakšni intervjuji so mu ljubši in kakšni manj, nato razlaga, kako so novinarji zavezani poklicni novinarski etiki, razpreda, kako je dr. Možina dolgoletni novinar RTV, da se to oddajo ocenjuje pač različno, ter proti koncu pove, da v snovanje oddaj nima pravice posegati, in prelaga odgovornost izključno na odgovorno urednico informativnega programa. Navaja, da so na RTV zavezani kulturi dialoga in demokratičnim vrednotam ter da še naprej pričakuje objektivnost in verodostojnost zaposlenih.