Pozornost s francoskega Toura se bo že v tem tednu usmerila v Španijo, na Poljsko in Škotsko. Čez mesec dni se začenja tudi španska Vuelta. Zaradi Primoža Rogliča pa bo vse več govora tudi o svetovnem prvenstvu konec septembra v Innsbrucku.

Slovenski junak Toura Primož Roglič se je po uspešni francoski pentlji povzpel na peto mesto največjih dirk World Toura. Pred njim so le Peter Sagan ter vsi trije kralji Geraint Thomas, Tom Dumoulin in Chris Froome. Zdi se, da so v ekipi LottoNl-Jumbo del prioritet že usmerili v vrh svetovne serije. Že v soboto bo na sporedu naslednja preizkušnja, klasika San Sebastian, kamor je Roglič že odpotoval. Počitka ni. San Sebastian je eden najbolj hribovitih enodnevnih izzivov svetovne serije in po pravilu večina najuspešnejših prihaja iz Francije. Tisti, ki niso preveč izčrpani, se lahko nadejajo uspehov tudi avgusta. Roglič se je v Parizu celo pošalil, da mu je kar žal, da se je Tour že končal. Lani je to enodnevno dirko končal na 21. mestu v skupini s sedmouvrščenim in 37 sekund za Poljakom Kwiatkowskim. Zagotovo bodo enodnevne dirke v bodoče tudi njegov izziv.

Izmed Slovencev sta na (pred)startni listi zapisana tudi Matej Mohorič in Domen Novak. Tisti, ki niso vozili v Franciji ali so prezgodaj morali domov, so konec tedna že vozili londonsko klasiko, britansko enodnevno dirko iz svetovne serije. Luka Mezgec je privozil enajsto mesto. V sprintu je bil med dvema zvezdnikoma Toura, Androm Greiplom (8. mesto) in Markom Cavendishem (12.), ki sta morala predčasno s francoskih cest. Mezgec je bil pred Tourom hudo razočaran, ker kljub življenjski formi ni bil uvrščen v zasedbo Mitchelton Scott. Vse upe so usmerili v hribolazca Simona Yatesa, a nazadnje je bil daleč od pričakovanj, ekipa pa brez odmevnejšega dosežka.

Mezgecu in njegovemu sprinterju Calebu Ewanu so v program zapisali špansko Vuelto, ki bo letos potekala med 25. avgustom in 16. septembrom. Že pred tem, v nedeljo, 12. avgusta, bo prvi vrhunec reprezentančnih nastopov z evropskim prvenstvom v Glasgowu na Škotskem. Evropsko tekmovanje pridobiva veljavo. Za to je dokaz tudi zmaga Norvežana Alexandra Kristoffa zadnji dan Toura na Elizejskih poljanah v majici z evropskimi zvezdicami. Mezgec je bil lani peti in bo glede na razgibano traso za vzdržljive sprinterje tudi glavni up selektorja Andreja Hauptmana. Slovenija lahko nastopi z devetimi kolesarji, a pritisk profesionalnih ekip je zaradi natrpanega koledarja (Poljska, Eneco Tour) izjemno hud , zato bo imel selektor težavo zapolniti mesta z močno posadko. Poleg Mezgeca so predvideni Grega Bole, Borut Božič, Kristijan Koren, Marko Kump, Matej Mohorič, David Per, Luka Pibernik in Jan Tratnik. Zadnji ima za sabo zelo uspešno spomladansko sezono, a je zaradi logističnih težav prihoda na Škotsko dan po dirki po Poljski, ki se začne že v soboto, že zelo vprašljiv. Na Poljskem bosta predvidoma do zadnjih dni vozila tudi Luka Mezgec in Simon Špilak. Velikokrat prezrti Prekmurec bo letos poleg Primoža Rogliča zaradi zelo zahtevne trase (258 kilometrov in 4670 metrov višinske razlike) tudi zelo močan adut slovenske reprezentance v Innsbrucku, ki bo prvenstvo gostilo med 22. in 30. septembrom. Pozornost zunaj cest bo z začetkom avgusta usmerjena tudi v prestope in nove pogodbe.