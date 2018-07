»Rezultati brez dvoma kažejo, da smo zmagali in da bo prihodnji predsednik Zimbabveja Nelson Chamisa«, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Biti, ki je bil med letoma 2009 in 20013 finančni minister. Dodal je, da namerno prihaja do zamude pri objavi rezultatov in da je to nesprejemljivo.

»Zmagali smo na volitvah. Volilno komisijo pozivamo, naj objavi rezultate. Storili smo nekaj nemogočega,« je na novinarski konferenci na sedežu stranke v prestolnici Harare še dejal Biti. Njegove izjave so pred stavbo stranke navdušeno pozdravili podporniki stranke, čeprav doslej niso objavili še nobenih rezultatov.

Biti je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa tudi obelodanil, da ima informacije, da je podpredsednik države Constantino Chiwenga že ukazal umor Chamise in njega samega. Drugih podrobnosti v zvezi s tem ni razkril.

Tako sedanji predsednik Emmerson Mnangagva, ki je kandidat vladajoče Zanu-PF, in Chamisa sta predhodno že izjavila, da sta v prednosti. Ponedeljkove splošne volitve v Zimbabveju so bile prve po lanski odstavitvi dolgoletnega voditelja Roberta Mugabeja.

Zanu-PF je vse od razglasitvi samostojnosti bila na čelu te nekdanje britanske kolonije, zmaga opozicijskega kandidata na predsedniških volitvah pa bi bila velik preobrat, navaja AFP.