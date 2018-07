V Jacksonvillu, največjem mestu na Floridi, se je pred nekaj dnevi zgodila nenavadna reč. Moški je ob vstopu v trgovino v desni roki držal živega aligatorja, ki je imel gobec zalepljen z lepilnim trakom.

»Saj vam ni zmanjkalo piva, kajne?« je vpil med pohodom skozi trgovino. Nekaj trenutkov kasneje je v šali tekel za neko osebo v trgovini, na koncu pa vzel pivo in se odpravil proti blagajni.

Videoposnetek so objavili na šaljivi facebook strani Only in Duval, od petka do danes si ga je ogledalo že več kot sto tisoč ljudi. Med drugim ga je delil Robby Stratton iz Jacksonvilla, ki ni želel potrditi, ali je on moški, ki nosi aligatorja. »Vse, kar imam povedati, je, da je šlo za zabavo. Vsi so se smejali in zabavali. Nihče ni bil prestrašen ali jezen,« je po poročanju Fox News prek facebook messengerja sporočil Stratton.

Namen početja in videoposnetka je bila več kot očitno zabava. Ali je dogajanje resnično zabavno, pa presodite sami.