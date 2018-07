Zadnji dve trupli naj bi pripadali članoma skupine ljudi, ki se je pred ognjenimi zublji poskušala rešiti z begom v morje. Doslej so iz morja potegnili skupno osem trupel.

Številni, ki so se pred požarom 23. junija zatekli v morje, so morali več ur čakati na pomoč. Prvi so jim pomagali lokalni ribiči in ne obalna straža ali grška mornarica.

Ogenj po navedbah atenskega observatorija uničil 1260 hektarjev zemlje. Grška vlada je preživelim že ponudila 5000 evrov nujne pomoči, družinam umrlih pa 10.000 evrov. Mladoletniki, ki so v požaru izgubili starše, bodo prejemali mesečno štipendijo v višini 1000 evrov.

Na atenskem trgu Sintagma v središču mesta in v bližini parlamenta so v ponedeljek zvečer pripravili vigilijo za umrlimi, ki se je je udeležilo več sto ljudi.