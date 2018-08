Kje se skriva zaklad Romanovih?

Streljanje je ponehalo in klet se je napolnila s smrdečim dimom tako, da je bilo videti električno svetlobo kakor skozi meglo. Mrtve so odnesli na nosilih, najprej carjevo truplo. Nato so prinesli ven njegove hčere, nekatere so bile še žive, zato jih je začel Jermakov prebadati z bajonetom. To je bilo pred sto leti, 17. julija 1918. O poboju ruskega carja Nikolaja II. in njegove družine se je začelo pisati v tujini šele v dvajsetih in tridesetih letih.