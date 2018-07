Nekdanji sodelavec ameriške Agencije za nacionalno varnost (NSA) Edward Snowden je pred leti s strežnika agencije pobral 1,5 milijona zaupnih dokumentov in z njimi s Havajev pobegnil v Hongkong, kjer jih je predal novinarjem.

Ti so potem svetu razkrili, kako ameriški obveščevalci v imenu vojne proti terorizmu izvajajo skoraj popoln nadzor internetnega in telefonskega prometa. Šlo je sicer predvsem za beleženje podatkov o klicih, kot so telefonske številke in trajanje klica, ne pa tudi vsebine.

Zaradi teh razkritij je Snowdna v ZDA doletela obtožnica zaradi vohunjenja in kraje državnih skrivnosti. Grozi mu zaporna kazen do 30 let.

Snowden se je skušal po objavi razkritij v medijih izogniti ameriški roki »pravice«, a že ko je z letalom odpotoval iz Hongkonga v Moskvo, je obtičal v tranzitni coni letališča Šeremetjevo, ker so mu ZDA preklicale potni list.

Živi povsem normalno življenje Po skoraj šestih tednih bivanja na letališču in več neuspešnih poskusov, da bi mu katera od zahodnih držav zagotovila zatočišče, mu ga je na koncu 1. avgusta 2013 odobrila Rusija. Tehnično mu je odobrila »dovoljenje za bivanje«, sprva za eno leto, kar je nato večkrat podaljšala. Kljub temu, da ima Snowden le »dovoljenje za bivanje«, pa je njegov točen naslov bivanja še vedno strogo varovana skrivnost. Sam se sicer pojavlja v medijih, a relativno redko. Pogosteje objavlja komentarje na spletnih družbenih omrežjih in opozarja na varnost na internetu. A vedno skrbi za to, da se ne ve, od kod se javlja. Pa vendar sam zatrjuje, da kljub morda drugačnim predstavam v bistvu živi povsem normalno življenje. »Ljudje mislijo, da živim v kaki vojaški bazi ali pa v palači z oboroženimi stražarji pred vrati. Ne, živim v običajnem stanovanju z mojo prijateljico Lindsay in kot drugi plačujem najemnino,« je zatrdil 35-letnik po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. Snowdnova razkritja so močno razburkala, pa tudi razdelila javnost. Zagovorniki človekovih pravic in svoboščin in njegovi privrženci so ga predlagali tudi za Nobelovo nagrado. Da je kot žvižgač z objavo informacij o programih nadzora ameriške vlade opravil koristno službo za javnost, je ocenil celo nekdanji pravosodni minister ZDA Eric Holder, saj da je tako sprožil nacionalno debato o tej temi. Kljub temu ga je pozval, da se preda ameriškemu pravosodju.