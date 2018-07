Po do zdaj zbranih ugotovitvah je 30-letnemu vozniku, slovenskemu državljanu, pred izvozom Ljubljana Center iz za zdaj neznanega vzroka počila pnevmatika na tovornjaku s pripetim priklopnikom, zaradi česar je vozilo zaneslo levo in se prevrnilo, nato pa je drselo v smeri vožnje in trčilo v kovinsko varnostno ograjo ob levem robu vozišča. Voznik prevrnjenega tovornjaka med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu, tako da ga je vrglo iz kabine tovornega vozila.

Priklopno vozilo, ki je ostalo vpeto v tovorno vozilo, je prav tako zaneslo levo, tako da je zapeljalo preko kovinske varnostne ograje med smernima voziščema na prehitevalni pas nasprotnega smernega vozišča. Pri trčenju se je razsul papir, ki ga je tovornjakar prevažal.

V času razsutja tovora sta iz smeri Barja proti Rudniku po desnem prometnem pasu pripeljala 38-letni voznik tovornega vozila in 66-letna voznica osebnega vozila, razsuti tovor pa je poškodoval obe vozili.

Promet na južni obvoznici med priključkoma Center in Rudnik po podatkih Prometno informacijskega centra za državne ceste zaradi odstranjevanja posledic ponedeljkove prometne nesreče v obe smeri še vedno poteka samo po voznem pasu. Nastal je zastoj v obe smeri. Potovalni čas se podaljša za pet do deset minut, so objavili.