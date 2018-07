Z zakonom so izpolnili eno izmed predvolilnih obljub predsednika Emmanuela Macrona, a po mnenju opozicije gre le za kozmetičen ukrep, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poslanci Macronove stranke LREM in njeni zavezniki so tako v ponedeljek v zadnjem branju podprli zakon, medtem ko so se poslanci levice in desnice glasovanja vzdržali in ob tem poudarili, da ni zakon nič drugega kot marketinški trik, ki ne bo spremenil ničesar.

V skladu z novim zakonom bodo sicer šole imele možnost uvesti izjeme, ko bo šlo za uporabo elektronski naprav, ki jih je mogoče priključiti na svetovni splet, v pedagoške namene ali za izvenšolske dejavnosti, izjema bodo tudi šolarji invalidi.