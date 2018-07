Tatinska trojica je morskega psa ukradla iz odprtega bazena, v katerega so obiskovalci akvarija San Antonio lahko segli in nekoliko »pocrkljali« v njem plavajoča morska bitja. Kar nekaj časa so z otroškim vozičkom hodili okrog bazena in čakali na pravi trenutek. Moška sta izvedla tatvino, ženska pa je med tem okrog bazena hodila z otrokom v naročju. A storilce je pri početju opazila uslužbenka akvarija, ki je o dogajanju obvestila nadrejene. Posnela jih je tudi nadzorna kamera.

Menedžerka akvarija San Antonio Jenny Spellman je tatovom sledila na parkirišče. Ti so med tem morskega psa že naložili v kamion, v katerega Spellmanove niso spustili. Eden od moških se je, rekoč, da je v kamionu njegov sin, ki se slabo počuti, odpeljal, pajdaša pa pustil na parkirišču.

Zaradi nenavadnosti dogodka, je teksaška policija sprva mislila, da gre za potegavščino, saj »se je že zgodilo, da je kdo ukradel psa ali mačko, nikoli pa morskega psa«, je za KSAT povedal pristojni policijski načelnik Joseph Salvaggio. Poleg tega so krajo izvedli ravno med Tednom morskih psov (ang. Shark Week, op. p.), skupka oddaj, ki jih Discovery Channel vsako poletje predvaja že 30 let. Na spletu so se ob novici o kraji nemudoma pojavile šale, da so tatovi Teden morskih psov vzeli preveč resno.