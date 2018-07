Julija na letni ravni 1,9-odsotna inflacija

Cene življenjskih potrebščin so se julija na letni ravni povišale za 1,9 odstotka, k skupnemu dvigu pa so največ prispevale višje cene pogonskih goriv. V primerjavi z junijem pa so poletne sezonske razprodaje obleke in obutve inflacijo znižale, tako da smo na mesečni ravni beležili 0,9-odstotno deflacijo, kažejo podatki statističnega urada.