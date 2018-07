Trump in njegovi podporniki imajo radi orožje. Kmalu bodo volitve in republikanci želijo ohraniti večino v kongresu, zato kot kaže več ni zavor. Trumpov State Department je še aprila trdil, da bi bila izdaja dovoljenja za objavo načrtov teksaškega podjetja darilo teroristom in kriminalcem, ki sicer težje pridejo do orožja.

Defense Distributed je leta 2012 ustanovil samooklicani anarhist Cody Wilson za odprti spletni vir informacij o orožju. Med drugim tudi informacij, kako si lahko vsak sam s 3D tiskalnikom doma izdela na primer polavtomatsko puško AR-15, ki je priljubljeno orožje ameriških množičnih morilcev po šolah, delovnih mestih, javnih prostorih in drugod, kjer so se že dogajali napadi.

Podjetje je tožilo zvezno vlado, da jim krši pravice iz 1. in 2. amandmaja ameriške ustave in Trumpova vlada je popustila. Plastično orožje, ki ga lahko ustvarijo s 3D tiskalniki, pa je zelo uporabno tudi za mednarodne teroriste, saj ga je nemogoče zaznati z detektorji za kovine.