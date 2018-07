Sedem turistov iz ZDA, Švice, Nizozemske in Francije je bilo skupaj na turi po priljubljeni kolesarski poti v bližini kraja Dangara, približno sto kilometrov južno od prestolnice Dušanbe, ko so jih napadli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dva Američana, Švicar in Nizozemec so umrli, potem ko jih je zadel avto in so bili napadeni. Dva kolesarja - Švicar in Nizozemec - pa sta bila ranjena in sta v bolnišnici, je povedal notranji minister Ramazon Hamro Rahimzoda. Brez posledic je ostal le francoski državljan, ki ga je zaslišala policija.

Minister je še povedal, da so imeli napadalci pri sebi nože in strelno orožje. Dodal je, da so enega od kolesarjev ranili z nožem in da je njegovo stanje stabilno.

IS je nato v ponedeljek zvečer prek svoje agencije Amaq prevzela odgovornost za napad »proti državljanom križarskih koalicijskih držav«. To je prvič, da je IS prevzel odgovornost za kak napad v Tadžikistanu.

Notranji minister Rahimzoda sicer pred tem ni mogel potrditi, ali gre za teroristični napad. Dejal je, da preiskujejo vse možnosti in da si prizadevajo zagotoviti varnost državljanom in turistom.