Ogenj je zajel kar 1000 kvadratnih kilometrov površin Kalifornije, najhujši pa je požar Carr nedaleč od mesta Redding z 92.000 prebivalci severno od Sacramenta. Ta požar je v tednu dni povzročil evakuacijo 40.000 ljudi, požgal je 732 hiš in zahteval življenje šestih ljudi ter uničil 400 kvadratnih kilometrov površin.

Tragična je zgodba Eda Bledsoa, ki je v nedeljo zapustil hišo zaradi opravkov, 15 minut kasneje pa ga je poklicala žena, naj se vrne, ker je požar pred hišo. Skušal se je vrniti, vendar je bilo že prepozno in poleg žene sta v ognju umrla tudi njegova vnuka, stara štiri in pet let.

Bledsoe trdi, da so krive oblasti, ker ni bilo nobenega opozorila za evakuacijo, sicer bi vzel ženo in vnuka s seboj. Šerifov urad je sprožil preiskavo, vendar ima oblico dela, saj med drugim lovi tudi tatove. V ponedeljek so ujeli peterico, ki je skušala ropati evakuirane hiše.

V ponedeljek sta se okrepila še dva požara severno od požara Carr v okrožju Mendocino in Lake, zaradi katerih so evakuirali 20.000 ljudi. Požara sta doslej uničila 225 kvadratnih kilometrov površin, uničila šest hiš in jih ogrožata še okoli 10.000. Z njima se tri dni 24 ur na dan v treh izmenah spopada 1300 gasilcev.