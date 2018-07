Že ko so aprila odprli nov družinski park z otroškim igriščem in javnim sadovnjakom, so na ljubljanski mestni občini napovedali, da s tem park Muste med Ljubljanico in Novimi Fužinami še ni končan. Med drugim bodo uredili še nabrežje Ljubljanice ter vrtičke in z novim mostom povezali levi in desni breg mesta.

Za ureditev nabrežja skoraj 250.000 evrov Na razpis je pravočasno prispela le ponudba ljubljanskega podjetja Lavaco, ki je bilo pripravljeno nabrežje urediti za dobrih 281.000 evrov. Ker je bila ponudba ustrezna, so mestne oblasti pon