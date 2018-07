Komu grozi kazen? Dvema fizičnima in eni pravni osebi

Tožilske preiskave domnevnih kaznivih dejanj – zlasti če so osumljene znane osebnosti, politiki ali gospodarstveniki – odmevajo le, če tožilci in novinarji najdejo ustrezno ravnovesje med javnostjo in zasebnostjo. Javnost bi rada izvedela, do kod seže roka pravice. Tožilci pa morajo skrbeti tudi za “ugled, zasebnost, tajnost in druge zakonite interese strank v postopku”.