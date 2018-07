Španija je ta mesec ponovno prevzela prvo mesto med evropskimi državami, kamor prispe največ migrantov. Zgolj v zadnjih dveh mesecih je v državo prispela polovica od vseh 21.000 migrantov, ki jih je Španija letos naštela na svojih tleh. To je kar 3000 migrantov več, kot jih je letos prispelo v Italijo. Španija je tako v letošnjih prvih sedmih mesecih naštela trikrat več prihodov migrantov kot v enakem obdobju lani, medtem ko je število prihodov v Italijo upadlo za 80 odstotkov. Zaradi povečanega števila migrantov španska vlada pripravlja nove centre za njihovo oskrbo. V uradnem Madridu namreč ne računajo, da bi se trend povečanega prihoda migrantov letos še spremenil.

Vlada Giussepeja Conteja je pod taktirko notranjega ministra Mattea Salvinija nadaljevala predvsem politiko zapiranja pristanišč za rešene migrante na ladjah nevladnih organizacij, prav tako je za kratek čas prizemljila evropsko pomorsko operacijo Sophia. Sprejemati ni hotela ladij nevladnih organizacij in jih je hotela napotiti na Malto, s čimer je zanetila evropski diplomatski spor, ki so ga pomagale s prevzemom migrantov rešiti Španija, Francija in Portugalska.

Sanchez želi dodatno pomoč

Migranti iz podsaharske Afrike se v Španijo večinoma podajajo s severnih obal Maroka, kjer morajo na najožjem delu med Evropo in Afriko na gumenjakih prečkati dobrih 13 kilometrov. Druga možnost, da se znajdejo na evropskih tleh, je, da v Afriki preplezajo šest metrov visoki žičnati ograji, ki stojita med Marokom in španskima eksklavama Ceuto in Melillo. Prejšnji teden je v Ceuti v množičnem poskusu preplezanja ograje uspelo Evropo doseči 600 ljudem. Nekaj dni pozneje je španska mornarica med Gibraltarjem in Alboranskim morjem rešila 1500 migrantov. Čeprav ima vlada socialista Pedra Sancheza eno bolj migrantom prijaznih politik, vendarle iz Madrida zadnja dva meseca opozarjajo, da Španija ne more prevzeti vseh migrantov.

S svojimi opozorili je bila Sanchezova vlada do zdaj delno uspešna. Evropski voditelji so Španiji ponudili vso pomoč pri obvladovanju večjega števila migrantov že na junijskem evropskem svetu. Julija so tako v evropskem proračunu že zagotovljenim 692 milijonom evrov za obvladovanje migracijskim tokov v Španiji dodali še 24 milijonov za prehrano, medicinsko pomoč in nastanitvene zmogljivosti migrantov v Ceuti in Melilli. Zdaj je Španija evropsko komisijo zaprosila še za dodatno nujno pomoč, ki jo v Bruslju še preučujejo. Maroko, od koder se migranti odpravljajo v Evropo, tako visoke pomoči za upravljanje migracij ni bil deležen. V desetih letih, odkar ima kraljevina z EU vzpostavljen partnerski odnos na področju migracij, se je v Rabat steklo le 70 milijonov evrov.