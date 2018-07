Iz leta v leto je manj breskev in Turistično društvo Prvačina si prizadeva, da bi kmetje začeli ponovno urejati nasade. Toda drugače kot v preteklosti, ko je šlo za breskve za predelavo, v glavnem za Fructal, naj bi se zdaj preusmerili v pridelavo breskev za prodajo potrošnikom, razmišlja Tomaž Pavlica, predsednik turističnega društva, ki so ga ustanovili leta 2004.

»V društvu smo zbrani mladi in manj mladi. Pri pripravi praznika poprimemo vsi v kraju. Letošnje praznovanje je trajalo tri dni in imeli smo številne kulturne in glasbene dogodke. Aktiv kmečkih žena se je izkazal s pito iz breskev, bila je dolga več kot štiri metre, posebnost pa je bila tudi bovla, ki so jo pripravili iz avtohtonih pridelkov Prvačine, breskev in vina,« je povedal Pavlica.

Na razstavi le nekaj vzorcev breskev Za razstavo breskev tokrat ni bilo pravega zanimanja. Pridelovalci vse prodajo v sadovnjakih. »Stojnico za prodajo breskev je uredilo turistično društvo. Od nekaterih kmetov smo odkupili breskve in jih prodajali po enotni ceni pred kulturnim domom,« je še dodal Pavlica. Tokrat je bila tudi razstava breskev bolj skromna. Na prste obeh rok bi lahko prešteli vzorce, ki so bili na ogled, pa še te je pripravila Drevesnica Bilje, ki je ob tej priložnosti dodala ponudbo sadik za prihodnjo sezono. »Prva praznovanja smo pripravljali v okviru krajevne skupnosti,« se spominja Albert Gregorič. »Spominjam se, da je bilo v kulturnem domu vse polno vzorcev breskev s številnimi pridelovalci. Žal je vse propadlo in vprašanje je, ali bomo čez nekaj let sploh še imeli kaj breskev v Prvačini. Za vse pa je kriva kmetijska politika. In seveda spremembe v Fructalu.« Ob prazniku breskev so tokrat prevladovale spremljajoče prireditve. Ena bolj zanimivih je bila pravljični pohod po breskovih nasadih v večernih urah, kjer so na posameznih postajah prikazali prizore iz nekdanjega življenja na deželi. Izjemno zanimiva je bila tudi razstava o aleksandrinkah, ki so zaznamovale zgodovino vasi in vplivale na njen razvoj. Na ogled so bili številni originalni predmeti, predvsem pa obleke, ki so jih domačinke prinesle iz Aleksandrije.