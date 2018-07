Ekipa raziskovalcev z univerze v Kyotu je v izjavi za medije sporočila, da namerava iPS celice zdravih darovalcev prevzgojiti v možganske živčne celice, ki proizvajajo dopamin, in nato pet tisoč teh celic vsaditi v možgane bolnikov.

Kot je sporočila Fundacija Parkinsonove bolezni, na svetu zaradi te bolezni trpi okoli deset milijonov ljudi. Trenutno dostopne terapije po njenih navedbah zgolj »izboljšujejo simptome brez upočasnjevanja ali zaustavljanja napredka bolezni«. Raziskovalci medtem upajo, da bodo lahko z uporabo iPS celic obrnili njen potek.

S posegom na sedmih bolnikih, starih med 50 in 69 let, bodo začeli v sredo. Njihovo stanje bodo potem spremljali še dve leti po operaciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po vsaditvi izvornih celic ponovna pridobitev gibalne sposobnosti

Pred tem so to metodo zdravljenja z iPS celicami preizkusili že na opicah, ki so kazale simptome Parkinsonove bolezni. Minulo leto so nato sporočili, da so primati po vsaditvi izvornih celic ponovno pridobili opazno gibalno sposobnost in da se vstavljene celice v dveh letih po posegu niso preoblikovale v tumorje.

iPS matične celice so sicer odrasle celice, ki se pridobijo v postopku, kjer kožnim celicam spremenijo genski zapis in jih s tem vrnejo v začetno obliko. Iz te se potem lahko razvije katerakoli telesna celica. Uporaba izvornih celic velja za ključni sektor v zdravstvenih raziskavah.