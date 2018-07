Zaradi naraščajočih temperatur v Evropi in Severni Ameriki se ponovno pojavlja vse več poročil o reševanju živali, predvsem psov, iz pregretih avtomobilov. Brezvestni lastniki še kar nočejo razumeti, kaj se dogaja s telesom psa pri pregrevanju in toplotnem udaru. Tudi v spomladanskem času, ko se temperatura zraka zunaj giblje okoli »borih« 22 stopinj Celzija, lahko notranjost avtomobila v slabi uri doseže 47 stopinj Celzija. V poletnih mesecih pa pregreta pločevina doseže tudi temperature 70 stopinj Celzija in več.

Nekatere pasme so še bolj občutljive za visoke temperature. Še posebno prizadeti so v teh dneh psi s kratkim gobcem, kot so mopsi, francoski in angleški buldogi, bostonski terierji in drugi, ter psi s prekomerno telesno težo. A ne glede na to lahko vsak pes trpi zaradi visokih temperatur.

Postopno hlajenje živali V nasprotju z ljudmi se psi ne potijo in se zato ob vročinskem valu ne morejo hladiti na tak način. Posledično začnejo življenjske funkcije popuščati in ob izrednih vročinskih spremembah lahko pride do vročinske izčrpanosti, tudi kapi. Znaki toplotnega udara (pojavijo se lahko le nekateri ali pa vsi hkrati) so povišana telesna temperatura (nad 40 stopinj Celzija), pohitreno in oteženo hropeče dihanje, nemir, nervoza, motne sivkaste ali rožnate dlesni, lepljiva ali suha sluznica (zlasti dlesni), živo rdeč jezik, ležanje in nepripravljenost ali nezmožnost vstati, šibkost okončin in opletajoča hoja, kolaps in/ali izguba zavesti, gosta ali lepljiva slina, omotičnost in zmedenost. V hujših primerih pes pade v šok in komo. Kot opozarjajo veterinarji, morate, že če samo sumite, da pes doživlja toplotni udar, nemudoma ukrepati in ga umakniti z vročinskega območja. Žival je treba postopno ohlajati z vodo, predvsem vrat, prsi in trebuh. Hladimo z mrzlimi mokrimi brisačami, nikoli ga ne polivamo z ledeno mrzlo vodo. Prav tako psa čim prej odpeljemo do veterinarja.