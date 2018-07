Mednarodno tekmovanje iz glasbene kompozicije v Banaueju organizira Universal Harvesters Inc. Namen tekmovanja je povečati osveščenost o potrebi po obnovi in ohranjanju filipinskih riževih polj, ki so uvrščena tudi na Unescov seznam svetovne dediščine.

Na tekmovanje je bilo letos prijavljenih 84 kompozicij avtorjev iz celega sveta. Sprva so izbrali 20 najboljših, ki so jih poslali skladatelji in skladateljice iz desetih držav, nato pa so izluščili deset finalistov, med katerimi je bil s skladbo The Story of Ifugao kot edini Slovenec tudi Firšt.

Na četrtkovem finalu tekmovanja je Festivalski orkester Tofarm vseh deset kompozicij izvedel pod taktirko Josefina »China« Toleda, mednarodno žirijo, ki ji je predsedoval skladatelj in profesor na michiganski univerzi Ricardo Lorenz, pa je najbolj prepričalo Firštovo delo.