»Le zakaj je že konec Toura? Bilo je super. Neverjeten Tour. S celo ekipo smo lahko ponosni. Tour je res drugačen, kot so že prej menili vsi. Zahteva nekaj več. In tudi zadoščenje je večje, če kaj uspe dobro narediti. Zame se je zaključil lep Tour in z veseljem se ga bom spominjal,« so bile zaključne besede Primoža Rogliča. Spisal je zgodbo, ki jo bo težko ponoviti, čeprav meje njegovih sposobnosti še vedno niso določene. Četrto mesto je zastavilo zelo visoko letvico pri prihodnjih izzivih. Primož Roglič je Tour odpeljal skoraj brez težav, bil le enkrat vodoravno na pločniku, a brez posledic in v vetru ni padel v past. Tour je nakazal, da bo prav tretji teden njegova najmočnejša plat. Primož Roglič je priznal, da v Parizu ni bil tako utrujen kot lani. »Zdi se mi, da so tlakovane ulice Pariza bolj gladke kot lani,« se je pošalil.

Roglič je gledano splošno eden najbolj prepoznavnih novih obrazov Toura. Za Juliana Alaphilippa mnogi menijo, da bo težko še kdo osvojil pikčasto majico in dve etapi tako suvereno kot on. Peter Sagan je ikona in je znova dokazal, da se ni zaman šestič pripeljal v Pariz v zeleni majici. Geraint Thomas nadaljuje prevlado Skya (2012–2018), ki jo je prekinil le Nibali leta 2014. Napoveduje se tudi kolesar prihodnosti – Egan Bernal, Kolumbijec, ki bi lahko bil med najboljšimi petimi, če ne bi bil Skyev pomočnik. Ekipa Movistar je dokaz, da sistem s tremi kapetani ne deluje. Tudi v LottoNl-Jumbo bi z nekaj pomoči Kruijswijka v ključnih trenutkih Pirenejev Rogliča pripeljali na zmagovalni oder. Morda niso verjeli v Rogličev potencial, morda niso želeli žrtvovati Nizozemca. Vrednost Rogličevega dosežka je še toliko večja, ker je večino postoril sam.

Tour prinaša medijsko izpostavljenost Med pomembnimi temami ob koncu Toura se izpostavlja dvojček dirk Giro-Tour, ki sta ga Dumoulin in Froom oba končala na zmagovalnem odru. Prvič po letu 1998. »Zame je bilo ključno, da je bil med koncem italijanske dirke in začetkom francoske zaradi nogometa teden več za počitek. Prihodnje leto bo znova po starem in v mojih močeh dvojček znova skoraj nedosegljiv,« razmišlja Tom Dumoulin. Zaradi malce spremenjenega koledarja se bodo zvezdniki bolj razdelili po dirkah. Roglič o Touru 2019 pušča razmislek za zimo. Njegov legendarni spust z Aubiqua v Laruns je ena od najbolj posebnih akcij Toura. Vožnja, ki jo bodo posebej pomnili. Roglič mora Nizozemcem razlagati, da to ni le dediščina iz Planice. »Ne vem, ali ima kolesarstvo kaj posebno skupnega s smučarskimi skoki,« je zanikal poseben vpliv, ki ga prinaša s svoje odraščajoče športne panoge. »Edina podobnost je le visoka hitrost, saj gre na kolesu tudi od 90 do 100 kilometrov na uro kot na smučeh. Preostalo je popolnoma drugače.« Tour prinaša tudi medijsko izpostavljenost in mimogrede, tudi novinarje je zanimala velika tetovaža s križem na Primoževi roki. »Sem in nisem zelo veren. Verjamem v nekatere stvari in mi veliko pomenijo. Verjamem, da če delaš dobro, dobiš tudi nekaj dobrega nazaj.« Morda je tudi to globlje sporočilo nekaj, kar je dobrega prišlo z Rogličem.