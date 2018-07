Remija Maribora proti Muri v Ljudskem vrtu in Olimpije na gostovanju v Krškem sta glede na ugled klubov, kadrovske zasedbe in razlike v proračunih enaka porazu. Mariborčani in Ljubljančani so naleteli na zelo organizirana in motivirana tekmeca, ki sta bila za srčno igro nagrajena z zasluženo točko. Maribor tako gleda v hrbet vodilnemu dvojcu Domžal in Aluminija, ki sta edina s polnim izkupičkom šestih točk po dveh tekmah. Olimpija je zaradi neučinkovitosti – iz 44 strelov na gol Gorice in Krškega v slovenski ligi še ni dosegla niti zadetka – trenutno celo na predzadnjem mestu, ki po koncu tekmovanja vodi v dodatne kvalifikacije s podprvakom druge lige.

Olimpija je pod taktirko neizkušenega trenerja Ilije Stolice gole iz igre dosegla le proti (pol)amaterjem – tri je zadala tretjeligašu Šampionu na prijateljski tekmi in pet severnoirskemu prvaku Crusadersu v kvalifikacijah za ligo Evropa. Kar štiri od petih letošnjih uradnih tekem je Olimpija sklenila brez zadetka – obe s Qarabagom v kvalifikacijah za ligo prvakov in obe v slovenski ligi z Gorico in Krškim.

Začetne enajsterice, ki jo izbere samozavestni srbski trener Stolica s svojo plejado rojakov v vlogi pomočnikov, ne bi znale napovedati najbolj izkušene vedeževalke. Igra brez repa in glave je zgolj posledica eksperimentov. Spremembe v začetnih enajstericah so tako velike, da jim ne morejo slediti niti najbolj zvesti navijači, ki so vse bolj nezadovoljni. Zato nočne akcije z grafiti, s katerimi iz kluba podijo predsednika Milana Mandarića in njegovega osebnega svetovalca in po potrebi tudi šoferja Sebastijana Cimerotića, postajajo vsakodnevni pojav v prestolnici. Stolica trmasto vztraja pri igri brez klasičnega napadalca in po vzoru Barcelone to počne z lažnim centerforjem, za kar pa ima Boateng veliko premalo tehničnega znanja, hitrosti in nogometne inteligence.

Z igro Olimpije je nekaj hudo narobe, če je bil v prvih polčasih zadnjih dveh tekem – evropske s Crusadersom in slovenske s Krškim – najboljši igralec tekme vratar Ljubljančanov Aljaž Ivačič. To, da Stolica noče pojasniti, zakaj sta na tribuni končala Rok Kronaveter in Abass Issah (tri tekme kazni prepovedi igranja veljalo le za evropske tekme), je nespoštljiv odnos do navijačev, ki hodijo na tekme tudi v Baku, Belfast, Novo Gorico, Krško, Stožice... Očitno je zadeva okrog Kronavetra, najbolj kreativnega vezista zasedbe, ki že drugo tekmo ni bil niti med rezervisti, tako zapletena, da bo iz kluba moral oditi Mariborčan, ki ima največ zaslug za dva naslova državnega prvaka v zadnjih treh letih, ali trener Stolica. Olimpija se je zelo zamerila žogi, za nameček pa trenerske in tretjerazredne tuje igralske okrepitve, ki so poleti prišle v Ljubljano, očitno podcenjujejo slovenski nogomet in ligaško tekmovanje.

1. SNL, 2. krog 1. Domžale 2 2 0 0 5:1 6 2. Aluminij 2 2 0 0 5:2 6 3. Maribor 2 1 1 0 5:0 4 4. Gorica 2 1 1 0 4:2 4 5. Mura 2 0 2 0 1:1 2 6. Celje 2 0 1 1 3:4 1 7. Triglav 2 0 1 1 2:4 1 8. Krško 2 0 1 1 0:2 1 9. Olimpija 2 0 1 1 0:2 1 10. Rudar 2 0 0 2 1:8 0 Pari 3. kroga, nedelja ob 17.30: Aluminij – Maribor, ob 18. uri: Mura – Domžale, ob 20.15: Olimpija – Celje, ponedeljek ob 18. uri: Rudar – Krško, ob 20. uri: Gorica – Triglav.

Krško – Olimpija 0:0 Stadion Matije Gubca, gledalcev 900, sodnik: Mertik (Odranci), rumeni kartoni: Volarič, Sokler, Ristovski; Črnic, Štiglec. Krško: Zalokar, Hing - Glover, Zakrajšek, Brekalo, Štefulj, Da Silva (od 69. Kovačič), Ogrinec, Srečkovič (od 73. Mandić), Volarič, Sokler (od 83. Vekić), Ristovski, trener: Ščulac. Olimpija: Ivačič, Gajić, Ilić, Zarifović, Štiglec, Putinčanin (od 63. Brkić), Tomić, Suljić, Savić (od 76. Vombergar), Boateng, Črnic, trener: Stolica. Igralec tekme: Marko Zalokar (Krško). Streli v okvir gola: 2:5, streli mimo gola: 5:8, koti: 6:3, prekrški: 17:12, prepovedani položaji: 2:0, posest žoge (v odstotkih): 45:55.