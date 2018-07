Oddaje, ki jih vodi Možina, so polne laži, na kar je bilo že večkrat opozorjeno. V zadnji oddaji pa je šel čez rob dopustnega. Ni to samo naše mnenje, to veste prav dobro tudi vi. V njegovih oddajah so kršena poklicna merila in načela novinarske etike. Upravičeno pričakujemo, da boste temu primerno ukrepali.

O Možini ste zapisali: »Kot drugi zaposleni na RTV Slovenija je zavezan Poklicnim merilom in načelom novinarske etike ter Programskim standardom RTV Slovenija. Od naših novinarjev, še posebej tistih z dolgoletnimi izkušnjami tudi na uredniških položajih, pričakujemo, da so pri svojem delu odgovorni, premišljeni, načelni in zato tudi v pretežni meri samostojni«.

In dalje: »Bistveno vprašanje, ki od nas zahteva odgovor, pa je: Ali so bila v oddaji morda kršena Poklicna merila in načela novinarske etike v programih RTV Slovenija?«

Odgovor seveda poznate. Možina že dalj časa ne spoštuje načel novinarske etike. Poleg tega pa »fake history« ne sodi na javno RTV. Vprašanje pa je, ali si boste upali to tudi javno priznati in ustrezno ukrepati?

Vsekakor bodo sledile tudi tožbe.

Resen razmislek zahteva tudi način financiranja javne RTV, da ne bi bila pod vplivom raznih političnih ambicij, predvsem pa želje po rehabilitaciji kolaboracije in narodne izdaje.

Toda bistvo našega poziva vam, ki ste objektivno odgovorni za potvarjanje zgodovine in žalitve na RTV, je javno opravičilo in ukinitev žaljivih oddaj Možine.

S spoštovanjem,

Tit Turnšek,

predsednik ZZB NOB Slovenije