Sedem turistov iz ZDA, Švice, Nizozemske in Francije so bili skupaj na kolesarski turi v bližini kraja Dangara, približno 150 kilometrov južno od prestolnice Dušanbe, ko so jih napadli.

Poleg Američanov sta življenje izgubila še Švicar in Nizozemec. Dva, katerih državljanstvo niso sporočili, pa sta bila v napadu ranjena. Brez posledic je ostal le francoski državljan, ki ga je zaslišala policija.

Napadalci so imeli pri sebi nože in strelno orožje, so še sporočili iz notranjega ministrstva.

Dva osumljenca so ubili, ko sta se upirala aretaciji, še štiri pa so prijeli. Policija išče še druge morebitne vpletene.

Predsednik države Emomali Rakmon je danes izrazil sožalje ZDA, Švici in Nizozemski zaradi umrlih državljanov.