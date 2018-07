Hrvaško javno podjetje Hrvatske autoceste (Hac) in kitajski gradbeni konzorcij na čelu z družbo China Road and Bridge Corporation bosta danes v Stonu na polotoku Pelješac podpisala dokument o začetku izgradnje mostu na drugi največji hrvaški polotok. Most naj bi zgradili najpozneje do 30. julija 2021.

Kitajsko podjetje bo za gradnjo mostu pripeljalo delavce iz Kitajske. Inženirji, koordinatorji in drugi uslužbenci bodo nastanjeni kar na križarki. Pri podjetju China Road and Bridge Corporation ocenjujejo, da bo za gradnjo mostu potrebnih okoli 1000 delavcev.

Foto: Pipenbaher Consulting Engineers

Kitajski konzorcij bo gradnjo v okviru največjega hrvaškega infrastrukturnega projekta začel tri mesece po podpisu nekaj manj kot 2,1 milijarde kun (277 milijonov evrov) vredne pogodbe s Hacom o gradnji mostu. Poleg China Road and Bridge Corporation so v konzorciju še podjetja CCCC Highway Consultants, CCCC Second Highway Engineering in CCCC Second Harbour Engineering. Gradnja mostu na Pelješac bo prvi takšen gradbeni projekt kitajskih podjetij v EU.

BiH bi lahko izgubila dostop do odprtega morja Celotna vrednost mostu naj bi sicer znašala 420 milijonov evrov, EU pa bo iz kohezijskih skladov prispevala 85 odstotkov tega zneska. Most bo dolg 2,4 kilometra, visok 55 metrov ter širok nekaj manj kot 24 metrov. Na njem bodo štirje prometni pasovi. Izgradnji mostu ostro nasprotuje bošnjaški član predsedstva Bosne in Hercegovine Bakir Izetbegović zaradi nerešenega spora o meji med Hrvaško in BiH. Meni, da bi BiH z mostom izgubila možnost dostopa do odprtega morja, a je ostal osamljen pri svojih zahtevah, da bi ustavili projekt, ker najvišji predstavniki srbskega in hrvaškega naroda v BiH v gradnji mostu na Pelješac ne vidijo nič spornega. Foto: Pipenbaher Consulting Engineers