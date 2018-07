Nekdanji švedski reprezentant je znova navduševal ljubitelje ameriškega nogometa. Proti Orlandu je sodeloval pri vseh štirih zadetkih svoje ekipe, po tem ko je najprej v 39. minuti podal Giovaniju dos Santosu za izenačenje na 1:1. S tremi zadetki, ki so sledili, je sprva poravnal na 2:2 in 3:3, za popoln preobrat pa je s polvolejem zadel še v 71. minuti. Dres je končal na zelenici, navijači so se razveselili novih treh točk in skoka na tretje mesto razpredelnice zahodne konference. Galaxy je neporažen na zadnjih devetih tekmah.

Simpatični Ibrahimović je po prihodu v ekipo LA Galaxy na 17 tekmah dosegel že 15 zadetkov, kar ga uvršča na drugo mesto strelcev. Še devet več jih je namreč v dresu Atlante zabil Venezuelec Josef Martinez.