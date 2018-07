IS je po navedbah observatorija po vrsti napadov, v katerih je bilo ubitih več kot 250 ljudi, ugrabila 20 žensk in 16 otrok etnične verske skupine druzi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Štiri ženske so odtlej uspele pobegniti, še dve pa sta umrli, je povedal vodja observatorija Rami Abdel Rahman, ki ima sedež v Londonu

Na napadenih območjih sicer pogrešajo še 17 moških, ni pa znano, ali so pripadniki skrajne skupine ugrabili tudi njih.

IS odgovornost za napade še ni prevzela

Odgovornost za napade in ugrabitve so pripisali IS. Ta sicer odgovornosti za to še ni prevzela.

IS je napade v provinci Svejda na jugu Sirije izvedla minulo sredo. Trije samomorilski napadalci so se najprej razstrelili v mestu Svejda, več eksplozij pa je medtem odjeknilo tudi v vaseh na severu in vzhodu province. V mestu Svejda se je kasneje razstrelil še četrti napadalec.

Napadi so bili po oceni observatorija najbolj smrtonosni napadi v tej provinci od začetka sirske državljanske vojne leta 2011, pa tudi med najbolj smrtonosnimi napadi v celotni Siriji.