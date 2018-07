Vlada je Luki Koper na četrtkovi seji dala soglasje za gradnjo novega priveznega mesta za privezovanje ladij za pretovor avtomobilov in tovornih vozil, t.i. privez za ro-ro ladje.

Skupna ocenjena vrednost investicije, ki jo bo izvedla Luka Koper, je 8,83 milijona evrov brez DDV. Kot so v Luki pojasnili za STA, je projekt, za katerega so v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, razdeljen v dveh fazi.

V prvi fazi je predvidena izgradnja novega priveza za ro-ro ladje, po letu 2020 pa načrtujejo še dograditev in posodobitev obstoječega ro-ro priveza. Investicija je pomembna predvsem za avtomobilski terminal, saj se pretovor vozil povečuje z najvišjim odstotkom, kar pomeni, da prihaja tudi več ladij, so navedli v Luki Koper.

Ob tem so poudarili, da bo nov privez pomembna pridobitev tudi za Slovensko vojsko, ki bo pridobila svoj namenski privez v bližini tamkajšnje kasarne. Nov privez bo poleg tega tudi razbremenil promet v prvem bazenu, kjer so predvidene obsežne investicije za potrebe kontejnerskega terminala. Poleg tega bo novi privez bliže površinam, ki so namenjene skladiščenju avtomobilov, kar bo skrajšalo transportne poti od ladje do skladišča ter s tem zmanjšalo operativne stroške in obremenitev okolja.