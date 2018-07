Predstavniki šestih strank so včeraj skoraj 14 ur sedeli za pogajalsko mizo in usklajevali koalicijsko pogodbo, ki bi bila sprejemljiva za vse stranke. Po prespani noči se je v Levici, zadnji stranki, ki se še odloča o sodelovanju v koaliciji pod vodstvom Marjana Šarca, sestal izvršni odbor, ki se bo odločil, ali so bila pogajanja uspešna ali ne, in če so na podlagi teh pripravljeni nadaljevati pogajanja.

Koordinator Levice Luka Mesec pred začetkom seje izjav za medije ni želel dajati, je pa na vprašanje, kakšni so njegovi občutki po nedeljskih maratonskih pogajanjih odgovoril, da »pol pol«.