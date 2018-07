Vlada te indijske države je sicer okrepila varnostne sile, minister Sarbananda Sonowal pa je za indijske medije dejala, da ljudi, ki bi lahko čez noč ostali brez državljanstva, nima kaj skrbeti.

Prav tako je dejal, da bodo imeli vsi priložnost dokazati svojo pravico do državljanstva, če bodo lahko upravičili korenine v državi Assam pred marcem 1971, ko se je zgodila vojna za neodvisnost Bangladeša.

Več sto tisoč ljudi je namreč v Indijo zbežalo v zgodnjih sedemdesetih letih 20. stoletja, ko se je Bangladeš osamosvajal od Pakistana. Večina se jih je ustalila v državi Assam, ki zdaj z Bangladešem deli 270-kilometrsko mejo.

Nacionalni register državljanov (NRC) želi identificirati vseh 33 milijonov ljudi, ki živijo po predelih te zvezne države in ki lahko dokažejo svoje korenine na tem področju pred letom 1971. Proces nadzoruje vrhovno sodišče.

Varnost že krepijo v obmejnih državah

Na tem območju že obstaja zgodovina konfliktov in kampanj proti ilegalnim migrantom, leta 1983 je prišlo tudi do krvavega obračuna, ko so napadalci, oboroženi z mačetami in z željo, da bi izkoreninili muslimanske migrante, ubili več ljudi. Med drugim je svoje nasprotovanje migrantom v preteklosti izrazila tudi trenutna vlada premierja Narendre Modija.

Foto: Google Maps

Vlada države Assam je sicer že podala informacije, kaj morajo ljudje storiti, da dokažejo svoje državljanstvo. A glavni problem za mnoge ostaja, da nimajo ustrezne dokumentacije, ki bi datirala desetletja nazaj. »Ogromno jih je revnih, brez relevantnih dokumentov, ki dokazujejo, kako dolgo že živijo tukaj. Dejati, da bodo z lahkoto dokazali svoje državljanstvo, je lahko, a ne zanje,« je za Guardian dejala aktivistka Prashant Bora.

Medtem sosednje države Meghalaja, Manipur, Arunačal Pradeš in Nagaland že povečujejo varnost na meji, zaradi strahu, da bi ljudje, ki ne bodo uspeli dokazati svojega državljanstva, prišli k njim.