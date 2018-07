Zbornici sta ob tem napovedali, da bosta razpisali denarno nagrado za tiste, ki bodo tožilstvu podali verodostojne informacije, ki bi privedle do obtožnic za storilce in naročnike umora 57-letnega Ognjanoviča. Terjali bosta tudi sestanek z ministrstvom za pravosodje in policijo, cilj pa je oblikovati posebno preiskovalno ekipo za odkritje storilcev sobotnega umora, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Ognjanovića so ustrelili v soboto pred njegovim domom v Novem Beogradu. Njegov 26-letni sin je bil pri tem lažje ranjen v roko. Za storilci se je izgubila vsaka sled, do danes o njih ni bilo nobenih novih informacij.

Ognjanović, eden najbolj znanih srbskih odvetnikov, je bil med drugim pravni svetovalec nekdanjega jugoslovanskega predsednika Slobodana Miloševića med sojenjem na haaškem Mednarodnem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije. Sicer pa je bil zagovornik v vrsti vidnih sojenj proti mafiji v Srbiji in Črni gori.

Nazadnje je zagovarjal člana Zemunskega klana Luka Bojovića, ki so ga v Srbiji pravnomočno oprostili vseh obtožb, a zaradi posedovanja orožja v Španiji prestaja 18-letno zaporno kazen. Bojović je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA eden izmed najbolj znanih mafijcev v Srbiji.

Spori mafijskih skupin pripeljali do umora

Do umora Ognjanovića je prišlo po nizu umorov članov med seboj sprtih mafijskih skupin v Beogradu, pri katerih gre večinoma za črnogorske državljane. Srbsko notranje ministrstvo je junija v poskusu ustavitve oboroženih spopadov objavilo seznam tujcev, ki so jim prepovedali vstop v Srbijo. Mediji so takrat ugibali, da gre za med 300 in 500 ljudi, večinoma pripadnike dveh med seboj sprtih mamilaških družin iz črnogorskega Kotorja.

Po poročanju srbskih Večernjih Novosti naj bi bil Bojović eden glavnih igralcev v spopadu med tema dvema družinama. Drug srbski odvetnik Vladimir Zrelec, ki je predstavljal člane rivalskega klana, je bil umorjen decembra 2015 v Beogradu.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po umoru Ognjanovića v nedeljo sporočil, da bodo izvedli še ostrejše in resnejše operacije, s katerimi bodo morilcem in kriminalcem pokazali, da v Srbiji niso plodna tla za njihovo dejavnost. Pri tem je priznal, da ga skrbi spopad "dveh klanov" okoli trga narkotikov in da je o tem govoril z notranjim ministrom Nebojšo Stefanovićem.