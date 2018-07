»To je velik rezultat. Sploh ker je prvič poskušal dirkati na skupno razvrstitev na največji dirki na svetu in glede na trenutke slabosti, ki jih je imel v Alpah. Ker je blestel v Pirenejih, smo mogoče dobili prevelike apetite. Na koncu se je super izšlo,« je povedal nekdanji kolesar, zdaj pa selektor slovenske kolesarske reprezentance do 23 let Martin Hvastija.

»Navajeni smo, da zmeraj preseneti in naredi nekaj, za kar mislimo, da ne more. Po zmagi na dirkah po Baskiji, Romandiji in Sloveniji sem pričakoval na Touru etapno zmago, malo sem bil skeptičen za skupni seštevek, če sem povsem odkrit. Prvič je dirkal na skupno razvrstitev. Prvič je vozil etapo Pariz-Roubaix. Bil je edini, ki je zadnji teden napadal rumeno majico. Naredil je dirko še bolj zanimivo. Mislim, da je naredil velik vtis,« je nastope Rogliča ocenil prav tako nekdanji kolesar, ki zdaj opravlja vlogo selektorja članske reprezentance Andrej Hauptman.

Nad njim sta bila navdušena tudi nekdanja kolesarja Tadej Valjavec in Janez Brajkovič, ki sta imela do letošnjega Toura z devetima mestoma v lasti najboljšo slovensko končno uvrstitev na francoski pentlji.

Brajkovič je že med dirko javnosti preko spleta sporočil, da spremljamo bodočega zmagovalca Toura v akciji, Valjavec pa je priznal, da je zaradi Rogliča po dolgem času spet spremljal dirko po Franciji. »Navdušen sem, da je v tako kratkem času naredil tako velik preskok med elito. Občudoval sem ga. Vozil je pametno, taktično,« je povedal Valjavec.