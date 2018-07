Poročilo o letu MH370, ki je 8. marca 2014 izginilo na poti iz Kuala Lumpurja v Peking in ki ga je danes predstavila malezijska vlada, navaja, da »preiskovalna ekipa ni bila v stanju ugotoviti resničnega razloga za izginotje MH370«, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Kot je novinarjem še povedal vodja preiskovalcev Kok Soo Chon, bo odgovor mogoče podati šele, ko bodo našli razbitine letala.

Svojci pogrešanih so medtem povedali, da tehnični dokument vsebuje le malo kaj drugega kot dolg opis o izginotju letala in iskalnih operacijah, pristojni pa jim tudi niso znali odgovoriti na vprašanja. Zato so nekateri sorodniki jezno zapustili srečanje, na katerem so jim predstavili dokument, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Tisti z ministrstva za transport, ki so vodili srečanje, niso znali odgovoriti na vprašanja, enako velja za tiste, ki so spisali poročilo,« je povedala ženska, katere soprog je potoval z izginulim letalom. Po njenih besedah se je nato srečanje sprevrglo v »tekmovanje v kričanju«.

Domnevajo, da je letalo oz. njegove razbitine nekje na dnu južnega Indijskega oceana. Preiskovalci so letalo iskali na 120.000 kvadratnih kilometrih Indijskega oceana, a brezuspešno. Iskalno operacijo, ki so jo vodili Avstralci in ki je bila doslej največja v zgodovini letalstva, so ustavili januarja lani.

V iskanje se je nato v začetku leta podalo ameriško podjetje Ocean Infinity na podlagi dogovora »nič najdenega, nič plačila«. Izginulo plovilo so po morskem dnu iskali z visokotehnološkimi brezpilotnimi letali, a so operacijo končali, saj jim ni uspelo najti ničesar.