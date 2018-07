V torek bo pretežno jasno, verjetnost popoldanskih vročinskih neviht bo majhna. Predvsem na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 23, najvišje dnevne od 30 do 34, v Vipavski dolini in na Goriškem do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem po nižinah Primorske bo danes in v prihodnjih dneh velika toplotna obremenitev.

Obeti: V sredo in četrtek bo povečini sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo nekoliko večja.