Mestna občina Ljubljana je s podpisom kupoprodajne pogodbe z družbo Salomon odkupila dotrajano kopališče Vevče, ki ga bo v naslednjih letih obnovila. »Prihodnje leto bomo pridobili gradbeno dovoljenje, leta 2020 pa bi se potem lahko že kopali na prenovljenem kopališču,« je napovedal ljubljanski župan Zoran Janković.

Pogajanja o odkupu kopališča je sicer sprožila ravno mestna občina, in sicer zaradi izraženega javnega interesa, da se to območje in kopališče znova uredi, so nedavno pojasnili na magistratu. Po Jankovićevih besedah so pogajanja potekala korektno, občina