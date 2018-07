Američani so v prejšnjih mesecih poskušali z neprestanimi letalskimi napadi prisiliti talibane v pogovore z vlado v Kabulu. To strategijo so zdaj po pisanju časnika The New York Times opustili in ameriški diplomati naj bi se s talibani poskušali neposredno pogajati o mirovnem procesu.

Po poročanju ameriških medijev, ki se sklicujejo na izjave dveh članov talibanske delegacije, so se uvodni pogovori začeli pred nekaj dnevi v Katarju, kjer imajo talibani neuradno predstavništvo, namenjeno prav mirovnim pogovorom. Alice Wells, ki je na ameriškem zunanjem ministrstvu pristojna za južno Azijo, in še nekateri ameriški diplomati so se v Dohi srečali s predstavniki nasprotne strani.

Molk posrednice Ameriška diplomacija naj bi tridnevno premirje v Afganistanu ob praznovanju konca ramadana poskušala izkoristiti za začetek mirovnega procesa. V Washingtonu očitno na vse mogoče načine iščejo rešitev za afganistansko vojno, v katero so vpleteni že 17 let, kar je najdaljše ameriško vojaško posredovanje na tujih tleh v zgodovini. Eden od članov talibanske delegacije je o pogovorih z Wellsovo in drugimi ameriškimi diplomati za afganistanski radio dejal: »Srečanje je bilo bolj uvodne narave, cilj je bil, da se dogovorimo o prihodnjih srečanjih. Vzdušje je bilo zelo dobro. Pogovori so bili koristni.« Prepričan je, da se bodo pogovori nadaljevali. Predstavnik talibanov je sicer ostal anonimen, saj ni imel dovoljenja nadrejenih, da govori o srečanju v Dohi. Na ameriškem zunanjem ministrstvu predstavnica za stike z javnostjo ni hotela odgovoriti na vprašanje, ali je do pogajanj prišlo. Wellsova je bila res v Katarju, vendar naj bi se srečala z vladarsko družino. Predstavnica ministrstva je dodala: »ZDA poskušajo izkoristiti vsako priložnost za mirovni proces, ob posvetovanju z afganistansko vlado. Vsaka pogajanja o prihodnosti Afganistana bodo potekala med talibani in vlado v Kabulu.«

Že poskušali, a brez uspeha Že pred dvema tednoma pa je The New York Times poročal, da je Trump od ameriških diplomatov zahteval neposredne pogovore z afganistanskimi talibani. Ti so temu že dolgo naklonjeni. Vsekakor bi bila pogajanja v Dohi, če se bodo res nadaljevala, velika sprememba v ameriški politiki. Doslej so v Washingtonu vedno zahtevali, da se talibani pogajajo neposredno z vlado v Kabulu, kar je še vedno uradno stališče ameriške vlade. Poleg tega so Američani uradno zavračali možnost pogajanj s talibani. Talibani pa zavračajo pogovore z vlado v Kabulu, ki jo imenujejo marionetna. Že leta 2013 so se hoteli Američani, po dvanajstih let v Afganistanu, v Katarju začeti pogajati s talibani o miru, a je ostalo pri dobrih željah, ker vlada v Kabulu talibanov ni hotela priznati za enakopravnega partnerja. Do podobnega neuspešnega poskusa pogajanj je prišlo v letih 2015 in 2016.