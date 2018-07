V noči na soboto se je prava cestna tragedija pripetila na dolenjski avtocesti blizu kraja Grmovlje. Nekaj minut pred prvo zjutraj je 33-letni voznik iz Švice vozil osebni avtomobil BMW 330 iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Pri kraju Grmovlje je zaradi poškodovane zadnje pnevmatike zapeljal na odstavni pas.

Zadel ju je voznik boxerja

Triintridesetletni voznik in 46-letni potnik, prav tako iz Švice, sta zaradi menjave pnevmatike stala ob zadnjem delu avtomobila, takrat pa je v isti smeri pripeljal voznik tovornega vozila peugeot boxer, državljan Hrvaške. Voznik tovornega vozila ni vozil po sredini prometnega pasu, zato je s prednjim delom vozila trčil v oba moška. Šestinštiridesetletnik je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, 33-letnika pa so reševalci s hudimi poškodbami odpeljali v bolnišnico. »V zadnjem tednu dni je na cestah na območju Policijske uprave Novo mesto to že druga prometna nesreča s smrtnim izidom, ki jo je povzročil voznik tovornega vozila. Policisti ponovno pozivajo voznike k previdnosti in doslednemu upoštevanju cestnoprometnih pravil. Na vseh cestah naj upoštevajo veljavne omejitve hitrosti, prilagodijo hitrost vožnje gneči na cesti in stanju vozišča ter vozijo na primerni varnostni razdalji,« je opozorila tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik. Ob tem lahko dodamo skrb vzbujajoče podatke zadnje akcije pregledovanja tovornjakarjev, ki so jih ravno v petek objavili štajerski policisti. Skupaj z inšpektorji in cariniki so zgolj v nekaj urah na podravski in pomurski avtocesti ustavili in pregledali 37 tovornih vozil in sedem avtobusov, kršitve predpisov pa so ugotovili pri kar 20 voznikih tovornih vozil. V glavnem je šlo za premalo počitka, preobremenitve, neuporabo varnostnega pasu in napake pri prevozu nevarnih snovi.