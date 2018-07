Nemška kanclerka je konec maja v kitajskem Shenzhenu dan preživela v tehnološkem centru za razvoj umetne inteligence (UI). Ko se je fizičarka po izobrazbi pod velikim vtisom vrnila, je sklicala sestanek. Dvaintrideset najboljših strokovnjakov ji je razložilo, da v Nemčiji obstajajo dobre raziskave o UI, toda beg možganov in šibek prenos raziskav v prakso ovirata nemško kompetitivnost pri razvoju novih tehnologij. Nemčija pravzaprav sploh nima pravega načrta za UI, so ugotavljali. Angela Merkel ne dvomi, da Kitajska glede na vloženi denar in delovno silo razvoj UI vidi kot ključni dejavnik na svoji poti do globalne velesile, poroča Politico. »Vsaj od razsvetljenstva naprej je bila Evropa vedno prva v tehnoloških inovacijah,« je dejala. »A ni več tako. To bi nas moralo skrbeti.«

Neusmiljen boj med Washingtonom in Pekingom Vodilne ostajajo ZDA, kjer je najboljše strokovno znanje o UI v rokah peščice zasebnih velikanov. A z množičnostjo raziskav, subvencioniranjem podjetij in zagotavljanjem dostopa do podatkov o 1,4 milijarde državljanov ter borno zakonodajo o zaščiti zasebnosti jih dohiteva Kitajska, ki želi postati vodilna na področju UI do leta 2030. Merklova je prepričana, da je prava pot za Nemčijo in Evropo najti pravo ravnotežje: »Krepost našega socialno-tržnega gospodarstva je zmeraj bila, da ni zgolj trg niti država tista, ki bi zapovedovala vse. Država le postavlja temeljne smernice,« je dejala junija. A Nemčija dosega bore malo v razporejanju tako zasebnega kot javnega denarja za umetno inteligenco. Po podatkih svetovalnega podjetja Roland Berger si je lani odškrnila tri odstotke globalnih zasebnih investicij v UI, medtem ko ZDA dosegajo daleč največji delež – 66 odstotkov. Vsega skupaj pol milijarde evrov javnega denarja je nemško raziskovalno ministrstvo v zadnjih tridesetih letih namenilo razvoju UI. Kitajska prestolnica namerava samo v razvojni park umetne inteligence v zahodnem delu Pekinga vložiti 1,9 milijarde dolarjev. Ob pomanjkanju zasebnih in javnih investicij v podjetja za razvoj novih tehnologij vodilni misleci iz Nemčije odhajajo k tujim velikanom.