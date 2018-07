Po četrtem mestu Primoža Rogliča na dirki po Franciji: Za orla, kralja gora, ni meja

Za Primoža Rogliča je meja le nebo. To je še enkrat dokazal na Tour de France. In z njim je vsa Slovenija zadnje tri tedne dihala napete popoldneve. Nebo ima veliko simbolike. Po eni plati sta vrh največje dirke znova zaznamovala kolesarja Skya, ki sta mu (še) speljala telemark v Parizu. Po drugi plati je Roglič še enkrat dokazal, da je svetovni fenomen, katerega sposobnosti so še vedno skrite v domišljiji mogočega. Po izjemni spomladanski sezoni zmag je Tour v praksi začel kot vajenec z namenom nabiranja izkušenj za tritedensko dirko in končal četrti, tik pod Slavolokom zmage. Skoraj nepredstavljivo.