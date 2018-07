Danes bom udaril v osrčje birokracije, ki ji je marsikje uspel salto mortale. Vsaka organizacija ima neko jedrno dejavnost, recimo izdelavo laserjev, in kup podpornih aktivnosti, kot so birokracija, računovodstvo, prehrana in tako dalje. Ampak zgolj birokracija je tista, ki ji znova in znova uspe iz jedra izbiti ostale in sebe preslikati v središče. Čista rošada. Birokracija postane jedro, jedrna dejavnost pa postane… obstranska stvar. Zveni znano?

V biologiji bi temu rekli »viralni pomnoževalec«. Virus okuži celico, napade jedro in njen DNK nadomesti s svojim DNK. Od tu dalje je celica nerazpoznavna, enako kot so postale nerazpoznavne premnoge javne in zasebne organizacije. To se zgodi postopoma, skoraj neopazno, kot se kuha žaba.

Ljudje z energijo in poslanstvom

V Tehnološkem parku Ljubljana imamo partnerja, Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), ki me je navdušil v obratni smeri. Pred kratkim sem bil pri njih na obisku in moja pričakovanja so bila pač javnoinstitucionalna, saj veste: malo akademske nadutosti, vsi bi predavali in nihče poslušal, sive obleke, kupi papirja, forma nad vsebino. Ne bi se mogel bolj motiti. Takoj sta mi v oči padli dve ključni stvari, ki lahko prerodita vsako organizacijo: a) ljudje z energijo in b) poslanstvo.

Ljudje z energijo so povsod, ampak na žalost so običajno v spodnjih ravneh hierarhije, zato jih pritisk od zgoraj ukalupi, da dobijo vdolble oči in uvela lica. Na NIB so osebe z žarom prav v vrhu organizacije. Več jih je, a osredotočil se bom na eno – izkušeno in vodilno raziskovalko dr. Majo Ravnikar.

Ko sem jo opazoval čez mizo, so me presunili njena energija, raziskovalna radovednost, razumevanje posla,… to je oseba, ki svoje raziskovalce pošilja v frontno linijo s korporacijami, zato da se naučijo slišati, kaj trg potrebuje in to tudi ustrezno dostaviti. Naučili so se govorice in miselnosti trga, s čimer je njihovo poslanstvo dobilo močan veter v krila. Naučili so se, kaj ni uporabno in kaj je ter dobili potrditev s trga.

Maja je oseba, ki optimizira sleherni kvadratni centimeter premajhnih prostorov, da se v vsakem kotu odvijajo zanimive raziskave. Ekipa raste naprej kljub močnemu upadu raziskovalnih sredstev v Sloveniji. Kot radi rečejo moji kolegi v izboru Gazela: »Če sam ne goriš, drugih ne moreš vneti.« Maja je vnela že veliko ljudi. To se najbolje vidi pri raziskovalcih, ki delujejo v visokotehnoloških podjetjih in na spin-offu inštituta – vrhunsko G8/TopTech podjetje Biosistemika, ki vam ga bom predstavil naslednjič. To ni naključje, dobra ekipa zna oblikovati dobre, proaktivne kadre. Še drugo pomembno partnersko podjetje pa je GenElanet, o katerem smo pred časom pisali, ko so prejeli 10-milijonsko naložbo.