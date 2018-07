Za Sklad 05 – ustanovo za družbene naložbe velika večina Slovencev še ni slišala. In vendar se prav ta ustanova zadnja tri leta po višini zbranih donacij iz 0,5 odstotka dohodnine uvršča na visoko tretje mesto; lani so na primer zbrali okroglih 112.000 evrov. Več kot njim so davčni zavezanci namenili le Rdečim noskom, ki razveseljujejo bolne otroke (190.000 evrov) in Slovenski Karitas, ki skrbi za revne, bolne, ostarele… (132.000 evrov). Toda »misterioznega« Sklada 05 ministrstvo za delo letos ni uvrstilo na seznam upravičencev do deleža dohodnine.

Predstavniki ne