Turizem doživlja razcvet tudi v tržiški občini, kjer priložnosti za lepa doživetja, od Zelenice do Dovžanove soteske, res ne manjka. Zdaj bo nekoč predvsem industrijsko mesto na svojem robu dobilo še glamping naselje. V neposredni bližini enega najlepših kopališč pri nas, Gorenjske plaže, bo stalo za začetek šest lesenih hišic ter recepcija. Naselje naj bi odprli v začetku prihodnjega meseca. Ob našem obisku so bila dela zlasti pri urejanju okolice v polnem teku, tri hišice pa bodo že kmalu sprejele prve goste.

Tržiška občina je podelila stavbno pravico podjetju Magnocor, katerega lastnika sta Janez Aljančič in Janez Žumer. Prvi je nekdanji profesionalni nogometaš, tudi državni reprezentant, ki je bil najbolj znan v dresu NK Maribor. »Glede na to, da izhajam iz družine, ki je od nekdaj delala v gostinstvu, je moj poskus v turizmu logičen korak. Našli smo skupni interes v projektu, ki po moji oceni ima prihodnost oziroma Tržiču prinaša novo ponudbo in ima možnosti razvoja,« je dejal podjetnik, ki ima korenine v znani gostilni Pr' Bizjak na Zgornji Beli pri Preddvoru.

Kot nam je zaupal, bo celotna naložba podjetje stala okoli 350.000 evrov, hišic pa bi bilo lahko v prihodnje še več. Lokacija blizu bazena in v mirnem okolju je tudi varna – konec koncev je prvi sosed policijska postaja Tržič.