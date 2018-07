Občina Črnomelj je s projektom »kulTura« na razpisu za evropska sredstva pridobila nekaj več kot 472.000 evrov za ureditev ene najstarejših poti v mestnem jedru. Gre za del skupnega projekta čezmejnega sodelovanja, vrednega 1,3 milijona evrov, ki poleg občine Črnomelj vključuje še mesto Jastrebarsko kot vodilnega partnerja, tamkajšnjo turistično skupnost, Razvojno-informacijski center Bela krajina, Univerzo v Ljubljani ter hrvaško mednarodno vseučilišče Libertas. V Črnomlju naj bi tako do leta 2020 prenovili pot od trga pri cerkvi sv. Petra do trga pri cerkvi sv. Duha. Gre za ulico Mirana Jarca ter del ulice Lojzeta Fabjana, kjer so se po besedah županje Mojce Čemas Stjepanović arheološka izkopavanja že začela. Kot so sporočili z občine, bodo površine uredili v kombinaciji granitnih kock, granitnih plošč in asfalta ter postavili nekaj urbane opreme, medtem ko bo javno razsvetljavo in drugo infrastrukturo občina obnovila iz lastnih sredstev. Med drugim bodo uredili tudi dostope za invalide in vozičke do objektov kulturne dediščine, ki so bili doslej zanje »nedosegljivi«.

Z digitalno kartico do skrite kulturne dediščine Pri projektu sodelujeta tudi ljubljanski fakulteti za elektrotehniko in za arhitekturo, ki bosta pripravili mobilno aplikacijo za potrebe turizma, drugi partnerji pa bodo poskrbeli za turistične vsebine projekta. »Ob slovensko-hrvaški meji je več kot 50 manjših zgodovinskih mest, ki jih odlikuje bogata kulturna dediščina, ki v teh krajih predstavlja še edini neizkoriščen potencial za oživitev umirajočih trgov in ulic. Takšna sta tudi Črnomelj in Jastrebarsko,« so partnerji med drugim zapisali v prijavi projekta. »Cilj projekta je aktiviranje neprepoznavne in obnova propadajoče kulturne dediščine za trajnostni turistični preboj malih obmejnih mest.« V obeh mestih naj bi tako razvili in testirali povsem nov produkt in ga nato poskušali razširiti še na druga nerazvita obmejna mesta. Kot pravijo, bo to »'cool'-tura po skriti kulturni dediščini mest, podprta s čezmejno digitalno kartico in oblikovana po merah obiskovalca, predvsem funkcionalno oviranih oseb«. Projekt naj bi povezal lokalno ponudbo, sprehode, doživetja okusov, omogočil digitalne animacije ter »živa« srečanja z zgodovinskimi liki na ulicah in trgih. V Črnomlju bodo pot »kulTure« tlakovali z obnovljenimi zgodovinskimi ulicami v mestnem jedru, v Jastrebarskem (oziroma Jaski, kot mu pravijo) pa uredili center za obiskovalce in paviljon. »Neprepoznavnost malih mest lahko premagamo zgolj z inovativnostjo,« še menijo snovalci projekta.