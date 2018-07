Po prilagoditvah na razcepih Malence in Kozarje so se v Darsu odločili preurediti še širše območje velikega križišča na Dolgem mostu, ki je v prometnih konicah zelo obremenjeno. Zaradi težav na tem križišču in priključkih z avtoceste in na njo se v konicah zmanjša tudi hitrost na pasu za prepletanje od razcepa Kozarje do priključka Ljubljana zahod, kolone pa nastajajo na Tržaški cesti. Vsaj del teh težav bodo predvidene spremembe odpravile.

Prvi predviden ukrep bo razširitev izvoznega kraka avtoceste iz smeri počivališča Barje proti Dolgemu mostu, tako da bo tam mogoče urediti poseben pas za desne zavijalce na Tržaško cesto v smeri proti mestu. To bo po eni strani povečalo pretočnost tega priključka, po drugi pa s precej zgodnejšim razvrščanjem vozil odpravilo nevarne manevre voznikov tik pred križiščem.

Drugi ukrep pravzaprav prostorsko sledi prvemu, saj bodo v Darsu preuredili tudi pas za zavijanje desno na Tržaško cesto proti središču mesta, tako da bodo ukinili avtobusno postajališče in namesto njega uredili pospeševalni pas. S tema dvema ukrepoma se bo zelo sprostil izvozni krak avtoceste, saj bodo vozniki veliko hitreje in lažje zapeljali na Tržaško cesto proti središču mesta.

Tretji predviden ukrep je izvedba ločenega pasu za zavijanje s Tržaške ceste iz smeri Brezovice na avtocesto. Danes se avtomobilisti, ki potujejo v to smer, na enem voznem pasu mešajo z avtomobilisti, ki vozijo proti središču mesta, zato lahko pričakujemo, da bo ta ukrep razbremenil to križišče.