Po poročanju kitajskih medijev, ki jih povzema nemška tiskovna agencija dpa, obstajajo dokazi, da je podjetje nezakonito izdelovalo cepivo proti steklini.

Gaa Junfganga in druge sodelavce podjetja so prijeli in zaslišali že prejšnji teden. Pred tem je kitajski regulator za nadzor zdravil obtožil

podjetje, da je ponarejalo dokumente, ki zadevajo izdelavo in nadzor nad cepivom. Kitajski mediji so poleg tega poročali, da je podjetje v obtok dalo manjvredna cepiva proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju, s katerim so lani cepili več kot 200.000 kitajskih otrok.

Škandal je zamajal že tako slabo zaupanje v proizvajalce in regulatorje na Kitajskem. V državi se namreč podobne afere z zdravili, cepivi in prehranskimi izdelki domače izdelave ponavljajo že leta.