Zadnjih nekaj let po slovenskih mestih vznikajo novi parki za vadbo na prostem, za zdaj še bolj prepoznavni po tujki – street workout. Na dokaj preprostih železnih telovadnih orodjih vadi, pridobiva moč ali se zgolj razteguje staro in mlado. Tudi v Kamniku, kjer je Miha Šest, glavni pobudnik in pogon športnega društva, pred sedmimi leti postavil prvi park. »Da bi mladino spravili proč od računalnikov, predvsem pa kriminala,« pove sogovornik. Trem parkom – prvemu na Titanovi brvi, drugemu ob kamniškem bazenu in še enemu mobilnemu – bo kmalu sledil še četrti med bloki v Zikovi ulici. »Danes smo zagotovo največja skupina v srednji Evropi, saj društvo šteje 74 članov, starih od 8 do 82 let,« pove Miha Šest. »Vadba je brezplačna, prav tako ni članarine. Enkrat na leto poberemo prostovoljne prispevek v višini 20 evrov, denar pa uporabimo za barvanje drogov in nakup novih železnih drogov.«

Vaje prilagojene posamezniku

Prednost vadbe, ki ima korenine na newyorških ulicah in je nastala s kombinacijo klasičnih vaj, pri katerih uporabljamo lastno težo, in elementov iz drugih športov, je v tem, da jo lahko izvaja vsak ne glede na starost in telesno pripravljenost. Kar nekaj vaj, ki jih vadeči v parku izvajajo, vam je zagotovo poznanih: sklece, počepi v vseh različicah, tudi z različnimi utežmi, in trebušnjaki so klasika, s katerimi se vse začne. »Tudi če delate samo te vaje, uporabljate vse glavne mišične skupine telesa. Pri posamezni vaji deluje od šest in več mišic. Zato začetnikom svetujemo, da vaje osvajajo postopno, da se telo navadi,« pojasni Šest.

To velja predvsem za najmlajše, ki običajno začnejo zelo zagnano. »Nečakinja, danes stara enajst let, redno trenira že štiri leta. Seveda je treba biti pri otrocih pazljiv, da ne pretiravajo in se ne poškodujejo,« opozori Šest in pripomni, da so treningi pri najmlajših pogosto prepleteni z igro. Prav tako so v parku na voljo avtomobilske gume različnih velikosti – od traktorskih do manjših, ki so pripadale legendarni katrci.